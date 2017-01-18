В Туркменистане аккредитован посол КНДР

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Корейской Народно-Демократической Республики в Туркменистане Ким Хен Чжуна.

В ходе встречи дипломат был ознакомлен с ключевыми направлениями внутренней и внешней политики нейтрального Туркменистана, нацеленной на равноправное, взаимовыгодное сотрудничество со странами мира на двусторонней основе и в рамках международных организаций. Стороны подтвердили готовность к активизации взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Посол Ким Хен Чжун в ходе встречи заявил о стремлении внести вклад в расширение связей между Туркменистаном и КНДР с учетом потенциала двустороннего сотрудничества и приоритетных задач социально-экономического развития государств.

В этот же день Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Народно-Демократической Республики был принят в Министерстве иностранных дел Туркменистана, где состоялся обмен мнениями по различным направлениям двустороннего сотрудничества.

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