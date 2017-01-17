Президент Туркменистана посетил стройплощадку газохимического комплекса в поселке Киянлы

Президент Туркменистана в ходе поездки по Балканскому велаяту (области) ознакомился с ходом строительства газохимического комплекса по переработке природного газа, производству полиэтилена и полипропилена в поселке Киянлы.

Специалисты комплекса доложили главе государстве о ходе монтажных работ, ознакомив с технологическими характеристиками и возможностями предприятия, которое намечено к сдаче в эксплуатацию в сентябре 2018 года.

Глава государства осмотрел ряд производственных объектов и установок комплекса. Газохимический комплекс в Киянлы, старт строительству которого был дан в 2013 году, рассчитан на переработку 5 миллиардов кубометров газа в год и производство 386 тысяч тонн полиэтилена и 81 тысячи тонн полипропилена. С вводом в эксплуатацию объекта будет создано около 1200 рабочих мест.

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