Президент Туркменистана проинспектировал строительство международного морского порта на Каспии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки по Балканскому велаяту (области) посетил строящийся международный морской порт города Туркменбаши.

Глава государства встретился с занятыми на объектах порта специалистами и рабочими, ознакомился с ходом работ, техническими особенностями проекта, образцами техники, поступившей в портовое хозяйство. Сегодня на объекте трудятся более 5,3 тысячи работников, из них свыше 4,9 тысячи – туркменские специалисты, 377 – иностранцы.

Реализация проекта по строительству международного морского порта в Туркменбаши обеспечит создание более 2500 рабочих мест. Ежегодная пропускная способность нового порта составит 17-18 миллионов тонн. Вместе с ранее действующим портом этот показатель составит 25-26 миллионов тонн.

Стоимость проекта – более 1,5 миллиарда долларов США. Строительство рассчитано на 3,5 года, его завершение намечено на декабрь 2017 года. По итогам международного тендера на разработку и осуществление проекта генеральным подрядчиком объекта выбрана турецкая компания Gap Inşaat.

© TURKMENISTAN.RU, 2017