Президент Туркменистана ознакомился с ходом строительства карбамидного завода

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки по Балканскому велаяту (области) ознакомился с ходом строительства завода по производству карбамида, возводимого в городе Гарабогаз.

Глава государства осмотрел основные цеха строящегося предприятия, встретился с представителями заказчика и подрядчика проекта, поинтересовался вопросами его финансирования, соблюдения графиков поставки оборудования и строительных работ, а также будущей реализацией карбамидных удобрений.

Строительство завода по производству 1 миллиона 155 тысяч тонн карбамида в год стартовало в декабре 2014 года, завершить его намечено в июне 2018 года. Исходным сырьем для предприятия будет природный газ.

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