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17.01.17 08:23

Президент Туркменистана направил соболезнования президенту Киргизии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву в связи с крушением грузового самолета в районе аэропорта «Манас» города Бишкек, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

 

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