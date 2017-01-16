В Туркменистане в рамках озеленительной кампании 2017 года будет высажено 3 миллиона деревьев

В Туркменистане в рамках общенациональной озеленительной кампании 2017 года будет высажено 3 миллиона саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно постановлению главы государства, посадку такого количества деревьев должны обеспечить министерства, ведомства, мэрия Ашхабада и хякимлики (администрации) велаятов (областей) страны. Документ предписывает обеспечить полив саженцев деревьев и винограда методом капельного орошения.

Государственному комитету Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам поручено обеспечить озеленительную кампанию в достаточном количестве посадочным материалом, а также осуществлять контроль над посадками и уходом за саженцами.

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