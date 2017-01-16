На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 20 сделок

Общая сумма сделок составила 42 миллиона 514 тысяч долларов США. Предприниматели из Великобритании и Швейцарии закупили авиационный керосин, автобензин и гидроочищенное дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого коммерсанты из России, Китая, Турции и Афганистана приобрели продовольственную пшеницу, хлопчатобумажную пряжу, хлопок-волокно и отходы хлопка.

За манатные средства бизнесмены из России купили хлопчатобумажную пряжу на общую сумму около 1 миллиона 290 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели продовольственную пшеницу и нефтяной битум на общую сумму около 1 миллиона манатов.

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