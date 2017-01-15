Более трех тысяч национальных наблюдателей будут вести мониторинг кампании по выборам президента Туркменистана

В рамках кампании по выборам президента Туркменистана состоялась регистрация национальных наблюдателей от кандидатов на пост главы государства, которые с этого момента будут вести мониторинг избирательного процесса. В соответствующих избирательных комиссиях им были вручены удостоверения установленного образца.

Всего по стране на сегодняшний день зарегистрировано 3223 наблюдателя. В их числе 610 человек – представители Демократической партии, 336 – Партии промышленников и предпринимателей, 407 – Аграрной партии, 687 – профсоюзов, 279 – Союза женщин, 509 – Молодежной организации, 321 – инициативных групп граждан, 74 – от кандидатов на пост президента Туркменистана.

Для наблюдателей будут проведены обучающие семинары, которые дадут им возможность наиболее полно ознакомиться с национальным избирательным законодательством.

В соответствии с общепринятой международной практикой наблюдатели имеют право присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, при опечатывании избирательных урн, на избирательных участках перед началом голосования, в ходе его, при подсчете голосов, а также при определении результатов выборов по избирательным участкам и подведении общих итогов.

Выборы президента Туркменистана назначены на 12 февраля 2017 года.

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