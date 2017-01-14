|14.01.17 10:31
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Назначены послы Туркменистана в Палестине и Израиле
Президент Гурбангулы Бердымухамедов назначил туркменских послов в Государстве Палестина и Государстве Израиль.
Так, указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия (город Эр-Рияд) Оразмухаммет Чарыев одновременно назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Государстве Палестина.
Другим указом президента Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Италии (город Рим) Бердимырат Реджепов одновременно назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Государстве Израиль.
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