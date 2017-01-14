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14.01.17 10:31

Назначены послы Туркменистана в Палестине и Израиле

Президент Гурбангулы Бердымухамедов назначил туркменских послов в Государстве Палестина и Государстве Израиль.

Так, указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия (город Эр-Рияд) Оразмухаммет Чарыев одновременно назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Государстве Палестина.

Другим указом президента Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Италии (город Рим) Бердимырат Реджепов одновременно назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Государстве Израиль.

 

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