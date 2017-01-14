Назначены послы Туркменистана в Палестине и Израиле Президент Гурбангулы Бердымухамедов назначил туркменских послов в Государстве Палестина и Государстве Израиль. Так, указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия (город Эр-Рияд) Оразмухаммет Чарыев одновременно назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Государстве Палестина. Другим указом президента Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Италии (город Рим) Бердимырат Реджепов одновременно назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Государстве Израиль. © TURKMENISTAN.RU, 2017