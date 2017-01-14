Лучший район Туркменистана получил премию в 1 миллион долларов США

Фарабский этрап (район) Лебапского велаята (области) признан лучшим районом Туркменистана по итогам 2016 года и награжден премией в 1 миллион долларов США. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ объявляет Фарабский этрап (район) Лебапского велаята (области) победителем конкурса среди районов областного подчинения и городов с правами районов страны за достижение в 2016 году наилучших результатов в социально-экономическом и культурном развитии.

Согласно документу, администрация Фарабского района награждается денежной премией в размере 1 миллиона долларов США. Центральному банку Туркменистана предписано выделить вышеназванные средства из Государственного фонда развития Туркменистана. Также президент Туркменистана подписал распоряжение об объявлении аналогичного конкурса в 2017 году.

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