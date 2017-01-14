|14.01.17 09:37
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Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве
Президент Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в правительстве Туркменистана. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает корреспондент Turkmenistan.ru.
Дурды Дурдыев освобожден от должности хякима (главы администрации) Балканского велаята (области).
Сатлык Сатлыков назначен хякимом Балканского велаята и освобожден от обязанностей заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана.
Шамухаммет Дурдылыев назначен мэром Ашхабада и освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров, управляющего делами аппарата президента и правительства.
Дадебай Амангельдыев назначен заместителем председателя Кабинета министров и освобожден от обязанностей председателя государственного концерна «Туркменавтоеллары» («Туркменсие автодороги»).
Байрам Аннамередов назначен заместителем председателя Кабинета министров и освобожден от должности министра железнодорожного транспорта Туркменистана.
Мамметнияз Нурмаммедов назначен управляющим делами аппарата президента и правительства и освобожден от обязанностей министра коммунального хозяйства Туркменистана.
Мыратнияз Абилов назначен министром коммунального хозяйства и освобожден от должности мэра Ашхабада.
Глава государства подписал указ о введении должности «государственный министр Туркменистана» и установил, что председатель государственного концерна «Туркменгаз» является государственным министром Туркменистана.
Гурбангулы Бердымухамедов освободил Аширгулы Беглиева от должности председатель госконцерна «Туркменгаз» в связи с переходом на другую работу.
Максат Бабаев назначен государственным министром Туркменистана, председателем государственного концерна «Туркменгаз» и освобожден от обязанностей заместителя председателя этого ведомства.
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