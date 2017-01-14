Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве Президент Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в правительстве Туркменистана. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает корреспондент Turkmenistan.ru. Дурды Дурдыев освобожден от должности хякима (главы администрации) Балканского велаята (области). Сатлык Сатлыков назначен хякимом Балканского велаята и освобожден от обязанностей заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана. Шамухаммет Дурдылыев назначен мэром Ашхабада и освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров, управляющего делами аппарата президента и правительства. Дадебай Амангельдыев назначен заместителем председателя Кабинета министров и освобожден от обязанностей председателя государственного концерна «Туркменавтоеллары» («Туркменсие автодороги»). Байрам Аннамередов назначен заместителем председателя Кабинета министров и освобожден от должности министра железнодорожного транспорта Туркменистана. Мамметнияз Нурмаммедов назначен управляющим делами аппарата президента и правительства и освобожден от обязанностей министра коммунального хозяйства Туркменистана. Мыратнияз Абилов назначен министром коммунального хозяйства и освобожден от должности мэра Ашхабада. Глава государства подписал указ о введении должности «государственный министр Туркменистана» и установил, что председатель государственного концерна «Туркменгаз» является государственным министром Туркменистана. Гурбангулы Бердымухамедов освободил Аширгулы Беглиева от должности председатель госконцерна «Туркменгаз» в связи с переходом на другую работу. Максат Бабаев назначен государственным министром Туркменистана, председателем государственного концерна «Туркменгаз» и освобожден от обязанностей заместителя председателя этого ведомства. © TURKMENISTAN.RU, 2017