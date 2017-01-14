В Москве открылась выставка туркменского художника

Государственный центральный театральный музей имени Алексея Бахрушина в своей театральной галерее на Малой Ордынке открыл выставку туркменского художника Бердигулы Амансахатова. Экспозиция «Сказки Востока» – это цикл красочных иллюстраций к туркменским народным сказкам, лирическим произведениям классика туркменской поэзии Молланепеса и рисунки к хакасскому эпосу «Алтын Арыг».

Бахрушинский музей связывают с туркменским художником давние узы творческого сотрудничества. За последние четыре года это уже третья выставка Бердигулы Амансахатова в стенах главного театрального музея России. И это не случайно. Один из ярких представителей туркменского национального изобразительного искусства, Бердыгулы Амансахатов получил широкое общественное признание как художник-постановщик ряда спектаклей на театральных подмостках Туркменистана, России, Казахстана, Узбекистана, Украины.

Разносторонность творческого дарования позволяют художнику представать перед зрителем не только в жанре сценографии. Станковая живопись, графика, книжная иллюстрация – все это яркие грани таланта Бердигулы Амансахатова. Об этом и о благотворном взаимопроникновении национальных культурных особенностей России и Туркменистана говорили на открытии выставки представители московской общественности и туркменской диаспоры российской столицы.

Выставка, проводимая при организационной поддержке Посольства Туркменистана в РФ, продлится до 2 февраля. Уже на открытии экспозиции ее автор объявил, что часть работ (подборка иллюстраций хакасскому эпосу «Алтын Арыг») останется в дар Бахрушинскому музею.

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