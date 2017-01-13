Всемирный банк предсказывает Туркменистану уверенный рост ВВП в 2017-2019 годах. Согласно докладу Всемирного банка «Перспективы мировой экономики», если в 2016 году темпы роста экономики в Туркменистане составляли 6,2 процента, то по итогам нынешнего они возрастут до 6,5 процента.

Туркменская экономика также будет «в плюсе» и в последующие два года. Согласно прогнозам банка, рост в 2018 году составит 6,8 процента, а в 2019 – 7 процентов.

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