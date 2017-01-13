Президент Туркменистана утвердил порядок аккредитации на Азиаду-2017

Утвержден порядок получения аккредитации на V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде в сентябре 2017 года.

Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление в целях исполнения закона Туркменистана «Об организации и проведении в 2017 году V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в городе Ашхабаде» подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ утверждает порядок оформления и выдачи аккредитационных удостоверений в период организации и проведения игр, а также образец аккредитационного удостоверения.

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