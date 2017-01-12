Президент Туркменистана принял посла Пакистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Пакистана Абдула Малика, завершающего свою дипломатическую миссию в Ашхабаде.

В ходе встречи президент страны и пакистанский дипломат обменялись мнениями о перспективах наращивания сотрудничества. Абдула Малик отметил значение проекта строительства газопровода ТАПИ, практическая реализация которого будет способствовать развитию экономического взаимодействия в региональном и глобальном измерениях.

Дипломат также отметил важность проекта по поставке в Пакистан туркменской электроэнергии. Он подчеркнул, что Пакистан поддерживает инициативы туркменской стороны, касающиеся создания международных транспортно-транзитных коридоров и обеспечения глобальной энергетической безопасности.

Глава государства и полпред Пакистана обсудили вопросы взаимодействия в гуманитарной сфере, где стороны сотрудничают по линиям науки, образования и здравоохранения. Была отмечена важность установления прямых контактов на уровне научных и образовательных учреждений.

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