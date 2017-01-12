Президент Туркменистана принял нового постоянного координатора ООН в Ашхабаде Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от вновь назначенного постоянного координатора ООН, постоянного представителя ПРООН и представителя ЮНФПА в Туркменистане Елены Пановой. В ходе обмена мнениями стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в новых совместных проектах, нацеленных на реализацию программ социально-экономического развития страны и достижение целей устойчивого развития. По словам Елены Пановой, ООН признаёт, что Туркменистан стал одной из первых стран, которая начала совместную работу по внедрению этих целей в национальные планы. Представитель ООН высоко оценила вклад Туркменистана в устойчивое развитие, укрепление мира и безопасности в Центральной Азии, а также региональные и глобальные инициативы страны, выдвигаемые с трибуны Генассамблеи ООН. © TURKMENISTAN.RU, 2017