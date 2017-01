Издание The Banker признало банк «Сенагат» «Банком года Туркменистана» Акционерный коммерческий банк «Сенагат» («Промышленность») удостоен звания «Банк года Туркменистана – 2016». Такое звание туркменскому кредитному учреждению было присвоено в рамках ежегодной церемонии вручения наград Bank of the Year Awards 2016, организованной в Лондоне одним из ведущих финансовых изданий The Banker, входящим в группу Financial Times. Церемония вручения премии The Banker – ежегодное событие, в котором принимают участие лучшие финансовые учреждения мира. АКБ «Сенагат» удостоен престижной награды во второй раз. «Сенагат» – один из первых коммерческих банков Туркменистана. Услугами банка пользуются частные предприниматели, предприятия всех форм собственности, среди которых немало представителей мелкого и среднего бизнеса, совместных предприятий и иностранных компаний. © TURKMENISTAN.RU, 2017