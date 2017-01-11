В МИД Туркменистана состоялась встреча с новым постоянным координатором ООН в Ашхабаде

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Еленой Пановой, назначенной на должность постоянного координатора ООН, постоянного представителя ПРООН и представителя ЮНФПА в Туркменистане, вручившей копии верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Поздравив Елену Панову с началом работы в Туркменистане, туркменская сторона подчеркнула, что одним из основных направлений внешней политики нейтрального Туркменистана является расширение сотрудничества с международными организациями и в первую очередь с ООН.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в сферах безопасности и гуманитарного измерения.

Отметив приверженность дальнейшему расширению сотрудничества, Елена Панова отметила, что в качестве полномочного представителя ООН в Туркменистане намерена приложить все усилия для активизации связей между Туркменистаном и ООН.

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