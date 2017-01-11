До старта Азиады-2017 осталось 250 дней

До открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде в сентябре этого года, осталось 250 дней.

Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, конный пробег, стартовавший в столице Туркменистана в честь 500 дней до начала Игр в мае 2016 года, прошел половину пути и достиг Лебапского велаята (области).

По этому случаю на стыке Дашогузской и Лебапской областей состоялась праздничная церемония встречи всадников и принятие эстафеты конниками Лебапа. Здесь большую концертную программу представили артисты эстрады, затем состоялись показательные выступления спортсменов.

Принявшие эстафету конного пробега всадники Лебапского велаята в течение 100 дней посетят города и села долины Амударьи, историко-культурные памятники, Репетекский и Амударьинский государственные заповедники, знаменитое «Плато динозавров» на склонах Койтендагского хребта и другие достопримечательности области.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил народ Туркменистана по случаю отсчета 250 дней до начала Азиады-2017. Глава государства выразил уверенность, что V Азиатские игры станут огромным вкладом в развитие олимпийского движения, укрепление всеобщего мира и взаимопонимания.

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