"Китайско-туркменское газовое сотрудничество носит стратегический характер" – посол КНР

Китайско-туркменское газовое сотрудничество носит стратегический характер. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, об этом заявил посол КНР в Туркменистане Сун Вэйдун.

В интервью туркменским журналистам в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и КНР китайский полпред отметил, что со времени ввода в строй в 2009 году газопровод Туркменистан – Китай КНР приобрела 160 миллиардов кубометров туркменского газа и стала его крупнейшим импортером.

Как отметил китайский дипломат, треть потребляемого жителями Пекина газа поставляет Туркменистан. По словам посла, на сегодняшний день построены три линии газопровода Туркменистан – Китай проектной мощностью 55 миллиардов кубометров в год, и планируется строительство четвертой линии газопровода.

«Китайско-туркменское газовое сотрудничество можно охарактеризовать как стратегическое, долгосрочное, взаимодополняющее и взаимовыгодное, отвечающее не только интересам двух стран, но и играющее важную роль в обеспечении стабильности в странах, по территории которых проходит газопровод Туркменистан – Китай», – сказал Сун Вэйдун.

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