В Ашхабаде с аншлагами проходят новогодние цирковые представления

В новогодней программе Туркменского государственного цирка представлены лучшие номера национальной труппы. Если в прежние годы на ашхабадский манеж в большей степени приходилось приглашать гастролеров, то теперь возрожденный туркменский цирк демонстрирует зрелое мастерство отечественных артистов.

В ярком представлении сменяют друг друга номера жонглеров, воздушных гимнастов, дрессировщиков, акробатов, клоунов. Ну и конечно же не обходится представление без звездного выступления победителей престижных мировых конкурсов циркового искусства – конной группы «Галкыныш».

В антракте праздничная арена предоставлялась во власть юных зрителей, где каждый мог почувствовать себя артистом – зависнуть на трапеции, совершить кувырок, прокатиться на коне или включиться в игры с клоунами.

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