На торгах Туркменской товарно-сырьевой биржи в первую неделю нового года спросом пользовались бензин, пшеница и текстиль

Сумма сделок на торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за первую рабочую неделю нового года составила более полутора миллионов долларов США.

Предприниматели из Афганистана закупили автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого коммерсанты из России, Турции и Афганистана приобрели продовольственную пшеницу, хлопок-волокно и крашеные махровые изделия.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили продовольственную пшеницу на сумму более 157 тысяч манатов.

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