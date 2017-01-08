|08.01.17 08:45
|
Туркменистан намерен привлечь иностранные инвестиции для освоения месторождений шельфа Каспия
Туркменистан намерен привлечь иностранные инвестиции для разработки перспективного месторождения «Демиргазык Готурдепе» на шельфе Каспийского моря. Об этом на заседании Кабинета министров Туркменистана сообщил вице-премьер по нефтегазовому комплексу Ягшигелди Какаев.
По словам Какаева, полученные в ходе изысканий данные свидетельствуют о наличии здесь богатых запасов углеводородов. В этой связи госконцерн «Туркменнефть» разработал проект разработки этого месторождения.
Для освоения данной территории на первом этапе потребуется около 600 миллионов долларов США капиталовложений. К реализации проекта планируется привлечь иностранных инвесторов на условиях возмещения затраченных средств частью добытой нефти. В этой связи планируется создать совместное с иностранной компанией предприятие, где основной объем работ будет выполнять госконцерн «Туркменнефть», а потенциальный инвестор – сервисные услуги.
Инвестиционной программой предусматривается освоение 15 тысяч квадратных метров территории площади месторождения «Демиргазык Готурдепе». По предварительным расчетам прирост геологических запасов нефти составит приблизительно 38,5 миллиона тонн, а в ходе дальнейших работ общие резервы месторождения могут быть увеличены до 87,3 миллиона тонн. В течение семи лет на месторождении планируется добыть более 6 миллионов 855 тысяч тонн нефти.
© TURKMENISTAN.RU, 2017