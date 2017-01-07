|07.01.17 09:47
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Представлены официальные талисман и бренд Азиады-2017
Официальный талисман и бренд V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам был представлен на заседании правительства. Об этом сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru.
Талисманом игр станет алабай (туркменская разновидность среднеазиатской овчарки). Веселый щенок грозного туркменского волкодава с купированными ушами и хвостом изображен в стилизованной национальной одежде и в спортивном костюме.
Официальный бренд игр имеет видоизмененную форму национального ювелирного украшения. Он создан по мотивам традиционных декоративных элементов национального прикладного искусства. В частности, в нем отражены характерные узоры и орнаменты туркменского ковра и народных костюмов.
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