Представлены официальные талисман и бренд Азиады-2017

Официальный талисман и бренд V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам был представлен на заседании правительства. Об этом сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru.

Талисманом игр станет алабай (туркменская разновидность среднеазиатской овчарки). Веселый щенок грозного туркменского волкодава с купированными ушами и хвостом изображен в стилизованной национальной одежде и в спортивном костюме.

Официальный бренд игр имеет видоизмененную форму национального ювелирного украшения. Он создан по мотивам традиционных декоративных элементов национального прикладного искусства. В частности, в нем отражены характерные узоры и орнаменты туркменского ковра и народных костюмов.

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