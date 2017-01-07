МИД Туркменистана запускает пиар-кампанию Азиады-2017

МИД Туркменистана, в целях информационного продвижения предстоящих в сентябре нынешнего года V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, запускает специальную пиар-кампанию.

Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, туркменское внешнеполитическое ведомство совместно с другими госструктурами разработало план мероприятий, нацеленных на ознакомление мировой общественности с сегодняшним днем Туркменистана и подготовкой к Азиаде-2017.

Для реализации программных мер предусматривается взаимодействие с такими телеканалами, как Euronews, китайский CCTV, «Россия-24», в программу которых предполагается включить тематические видеоролики, рекламные сюжеты, спецрепортажи и телепередачи, посвященные Азиаде-2017.

Также намечено активнее использовать веб-ресурсы национальных электронных СМИ, зарубежных НОК, международных спортивных федераций, а также возможности международных соцсетей.

Большое значение в освещении V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам отведено специальным презентациям. Их запланировано провести в ходе зимних Азиатских игр, которые пройдут в феврале в Саппоро, Всемирной зимней универсиады (январь-февраль, Алматы), Исламских спортивных игр (июль, Баку) и других соревнований.

В этом же ряду – организация выставок и презентаций, посвященных Азиаде-2017, в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке и Женеве. Другими пунктами программного плана предусмотрены проведение в Туркменистане и за рубежом международных конференций, медиа-форумов, брифингов, а также издание посвященных Азиаде-2017 спецвыпусков различных журналов и других печатных СМИ.

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