В Туркменистане будет проведен очередной аукцион по приватизации объектов госсобственности

В рамках разгосударствления экономики, повышения ее эффективности и наращивания доли частного сектора Министерство экономики и развития Туркменистана объявило очередной аукцион по приватизации объектов государственной собственности.

На торгах, которые состоятся 31 января этого года, намечены к реализации в общей сложности 34 объекта в разных регионах страны. В их числе объекты Министерства текстильной промышленности, Министерства торговли и внешнеэкономических связей, государственные пакеты акций предприятий, находящихся в доверительном управлении Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана, объекты, находящиеся в ведении госконцернов «Туркменгаз» и «Туркменнефтегазстрой», и ряда других ведомств.

Приватизации подлежат ряд текстильных и швейных производств, предприятий торговли, сервиса, а также объекты незавершенного строительства.

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