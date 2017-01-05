МИД Туркменистана распространил официальное сообщение для СМИ

Пресс-служба МИД Туркменистана распространила официальное сообщение для средств массовой информации, в связи с информацией, размещенной на официальном веб-сайте Национальной иранской газовой компании (НИГК).

Министерство иностранных дел Туркменистана отмечает следующее.

Сообщение НИГК, которое носит тенденциозный и необъективный характер, рассматривается нами как попытка ввести всех в заблуждение относительно вопроса, связанного с погашением задолженности компании перед туркменской стороной.

В частности, утверждения о якобы имевших место нарушениях контракта со стороны государственного концерна «Туркменгаз», связанных с качеством и объемами поставляемого газа, не соответствуют действительности.

На самом деле в ходе реализации контракта на поставку туркменского природного газа в Иран со стороны НИГК отмечались неоднократные нарушения принятых ею на себя обязательств. Так, несмотря на то, что одним из главных условий Контракта является принцип «take or pay» – «бери или плати», Национальная иранская газовая компания в течение ряда лет в значительных объемах не обеспечивала выборку законтрактованного газа. При этом компания не представляла туркменской стороне никаких финансовых компенсаций.

Голословными и эмоциональными являются и односторонние заявления НИГК о проведенных «многочасовых безрезультатных переговорах».

В этой связи следует подчеркнуть, что именно по инициативе туркменской стороны в регулярном режиме проводятся встречи, консультации и переговоры с представителями Министерства нефти Ирана и НИГК. В этом процессе туркменская сторона не раз выходила с конкретными предложениями, нацеленными не только на решение возникающих вопросов, связанных с поставками газа по долгосрочному контракту, но и касающимися расширения туркмено-иранского сотрудничества в газовой сфере. Благодаря такому конструктивному подходу туркменской стороны стало возможным достижение результатов по актуальным темам газового партнерства между Туркменистаном и Ираном.

Примером информационного пассажа служит и замечание компании о том, что «вмешательство Министерства иностранных дел Туркменистана в правовой спор между двумя компаниями является нарушением контракта».

В этом случае никакого нарушения быть не может по определению, так как подобного рода вопросы не прописываются в коммерческих соглашениях или контрактах. И вместе с тем, общеизвестно, что одной из главных задач внешнеполитического ведомства любого государства является защита интересов страны (в том числе и экономических), прав ее граждан и юридических лиц. Именно с этих позиций следует понимать активность МИДа Туркменистана в освещении вышеуказанной проблематики.

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