Международная научная экспедиция провела учет серых журавлей на востоке Туркменистана

Международная орнитологическая экспедиция провела в Лебапском велаяте (область на востоке страны) учет численности серого журавля, мигрирующего из Сибири в Индию. Именно здесь, на юге Лебапа, расположены ключевые орнитологические территории, где кормятся и набираются сил перед дальней дорогой серые журавли, часть из которых остается зимовать.

Ученые из России, Великобритании и Туркменистана провели учет журавлей, других зимующих птиц и определили места их скопления.

Работа по учету журавлей проводилась согласно закону Туркменистана «Об особо охраняемых природных территориях» в рамках сотрудничества Государственного комитета Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам и Королевского общества защиты птиц Великобритании (RSPB). Партнерство орнитологов нацелено на определение численности мигрирующих и зимующих журавлей, что способствует сохранению и управлению природными территориями.

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