Центризбирком Туркменистана запустил специализированный сайт

Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане запустила специализированный сайт saylav.gov.tm, призванный обеспечить информационную поддержку избирательной кампании по выборам президента Туркменистана. Выборы главы государства назначены на 12 февраля 2017 года.

Сайт Центризбиркома предоставляет удобный доступ к нормативно-правовым актам, аналитическим, а также новостным материалам по этой проблематике. В разделе «Законодательство» размещен Избирательный кодекс Туркменистана, в разделе «Библиотека» содержатся разъяснения к законодательной специфике национальной избирательной системы, руководство для велаятских (областных) и Ашхабадской городской избирательных комиссий, а также образцы заполнения бланков и форм.

Материалы излагаются на трех языках – туркменском, русском и английском. Документы представлены в формате pdf, предусмотрена также возможность скачивания необходимых материалов.

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