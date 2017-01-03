Президент Туркменистана направил соболезнования президенту Турции в связи с терактом в Стамбуле

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с произошедшим в ночном клубе города Стамбул террористическим актом, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренению», – отмечается в послании.

Глава государства пожелал правительству и братскому народу Турции стойкости духа в этот тяжелый момент, а также передал слова своего глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим.

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