На торгах Товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 15 сделок

На торгах Товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 15 сделок на общую сумму 22 миллиона 432 тысячи долларов США.

Предприниматели из ОАЭ и Афганистана приобрели произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) автобензин, мазут топочный малосернистый, а также мазут марки М-100, выработанный на Сейдинском НПЗ. Также бизнесмены из ОАЭ, Турции и Афганистана закупили продовольственную пшеницу и пряжу хлопчатобумажную.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели твердый строительный нефтяной битум (производства ТКНПЗ), серу техническую и продовольственную пшеницу на общую сумму 3 миллиона 540 тысяч манатов.

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