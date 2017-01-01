Туркменистан встретил новый, 2017 год

Жители Туркменистана торжественно отметили встречу нового, 2017 года. Центром новогодних торжеств в Ашхабаде стала площадь перед культурно-развлекательным центром «Älem» («Вселенная»), где установлена главная елка страны. Здесь состоялись выступления популярных туркменских артистов, посвященные Новому году.

В ходе торжества состоялся телемост, связавший Ашхабад с административными центрами всех велаятов (областей) страны. Прозвучали новогодние поздравления от имени старейшин областей страны, тружеников, подрастающего поколения и эстрадных артистов.

Новогодний телемост завершило праздничное обращение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова к народу страны. Глава государства кратко подвел итоги уходящего года, отметив, что в 2016 году была проведена масштабная работа по развитию экономики государства, возведению ряда крупных объектов, призванных способствовать подъёму национальной экономики, повышению благосостояния населения.

Праздничные торжества, посвященные наступлению нового, 2017 года прошли во всех регионах Туркменистана.

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