Президента Туркменистана с Новым годом поздравляют главы зарубежных государств

На имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поступают поздравления от глав зарубежных государств по случаю наступления нового, 2017 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает корреспондент Turkmenistan.ru.

Главы государств в поздравительных телеграммах желают президенту Туркменистана здоровья и успехов в работе, а туркменскому народу – благополучия и процветания. Также в посланиях отмечается важность развития сотрудничества между странами.

Поздравительные послания с Новым годом получены от президента Российской Федерации Владимира Путина, президента США Барака Обамы, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Армении Сержа Саргсяна, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

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