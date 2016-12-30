Президент Туркменистана положительно оценил итоги социально-экономического развития Туркменистана в 2016 году

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности положительно оценил итоги социально-экономического развития Туркменистана в 2016 году.

Глава государства отметил, что в нынешнем году в стране введены в строй 202 объекта общей стоимостью свыше 5 миллиардов долларов США. В их числе международный аэропорт в Ашхабаде, первая очередь железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан, электростанция в Лебапском велаяте (области), комплекс зданий Инженерно-технологического университета имени Огузхана, жилые дома общей площадью свыше 1 миллиона семисот тысяч квадратных метров, а также школы, дошкольные учреждения, объекты сферы здравоохранения и отели в национальной туристической зоне «Аваза».

По словам Бердымухамедова, удалось реализовать все, что было намечено на 2016 год.

Также президент Туркменистана подчеркнул, что в уходящем году были приняты новая редакция Конституции, государственный бюджет на 2017 год, сохранены все социальные льготы для населения, которое бесплатно пользуется природным газом и электроэнергией.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил с учетом намеченных на 2017 год мероприятий провести его под девизом «Год здоровья и воодушевленности» и поручил объявить конкурс на создание логотипа года.

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