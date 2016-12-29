В Ашхабаде подвели итоги региональной программы реформирования системы образования

В Национальном институте образования Туркменистана состоялась заключительная рабочая встреча координаторов региональной программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) «Реформа систем образования в Центральной Азии».

Реализация данного проекта осуществлялась в три этапа на протяжении восьми лет. Его завершающая фаза охватила период с января 2014 по декабрь 2016 года.

Цель программы - содействие инновациям и реформам в образовательной сфере пяти стран региона: Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Главный акцент был сделан на повышении уровня профессиональной подготовки учителей и преподавателей средних и высших школ педагогического профиля.

Участники встречи, прошедшей в формате учебно-методической конференции, поделились опытом проделанной работы в сфере инновационных методик. Было отмечено, что одним из важных итогов реализации программы является организация образовательной сети по продвижению методических разработок, объединившей учителей-новаторов в сфере начального образования.

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