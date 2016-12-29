Президент Туркменистана принял участие в торжествах у главной елки страны

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил новогоднее представление у главной елки в Ашхабаде. В праздничном представлении приняли участие воспитанники специальной музыкальной школы-интерната при Туркменской национальной консерватории, юные музыканты столичного Дворца детей и юношества, участники детских танцевальных ансамблей и хоровых групп.

Глава государства тепло приветствовал всех участников новогоднего праздника. После этого от имени президента Туркменистана им были вручены новогодние подарки. Затем президент посетил новогодний праздник в зале Торгово-промышленной палаты Туркменистана, где главу государства встретили члены руководительского корпуса страны с детьми и внуками.

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил участников торжества с Новым годом и пожелал подрастающему поколению стать достойными гражданами страны.

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