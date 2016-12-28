Госконцерн «Туркменхимия» объявил международный тендер на строительство завода по производству моющих средств

Госконцерн «Туркменхимия» объявил до 7 февраля 2017 года международный тендер на строительство завода по производству моющих средств. Подрядчику предстоит спроектировать и возвести «под ключ» предприятие мощностью 20 тысяч тонн продукции в год.

Химическая промышленность – одна из самых активно развивающихся отраслей народно-хозяйственного комплекса Туркменистана. За январь-ноябрь 2016 года объемы производства в структуре ГК «Туркменхимия» возросли на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Развитие туркменского производства импортозамещающих товаров сказывается на снижении физических объемов ввозимой в Туркменистан продукции. В частности, согласно данным Госкомитета по статистике, в этом году поступления из-за рубежа моющих средств уменьшились на 11,2 процента.

При этом уровень потребления такой продукции в стране постоянно растет, как и спрос на моющие средства с разными потребительскими свойствами. Свой вклад в обеспечение товарами растущего рынка страны вносят частные производства.

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