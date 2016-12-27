Туркменистан вступит в Директорию открытых ключей Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Государственной миграционной службе Туркменистана обеспечить в установленном порядке реализацию мер, связанных со вступлением страны в Директорию открытых ключей ИКАО. В соответствии с документом Государственная миграционная служба определена уполномоченным государственным органом Туркменистана по взаимодействию с вышеуказанной директорией.

Как отмечается в постановлении главы государства, эта мера принимается «в целях гарантирования защищенности со стороны государства прав туркменских граждан на выезд за рубеж и въезд в Туркменистан, упрощения прохождения владельцев паспортов с биометрическими данными через паспортный контроль на контрольно-пропускных постах, открытых для международного сообщения, а также обеспечения свидетельствования подлинности этих паспортов».

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