На пост президента Туркменистана претендуют девять кандидатов

ЦИК Туркменистана зарегистрировал еще пять кандидатов на пост президента Туркменистана, выдвинутых инициативными группами граждан. Таким образом, число претендентов на высший государственный пост на намеченных на 12 февраля 2017 года выборах достигло девяти.

Среди зарегистрированных – заместитель хякима (главы администрации) Марыйского велаята (области) Джуманазар Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода, депутат Меджлиса (парламента) Рамазан Дурдыев, заместитель хякима Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов, начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов и генеральный директор производственного объединения «Гарабогазсульфат» государственного концерна «Туркменхимия» Сулейманнепес Нурнепесов.

Кандидатам вручены соответствующие удостоверения. По завершении этапа регистрации начинается агитационная кампания – выступления кандидатов в СМИ и встречи с избирателями. Мониторинг за ходом предвыборного процесса будут осуществлять как национальные наблюдатели, так и специально приглашенные представители различных международных организаций.

© TURKMENISTAN.RU, 2016