Туркменистан будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала

Туркменистан в рамках председательства в 2017-2019 годах в Международном фонде спасения Арала (МФСА) готовится к проведению комплекса мероприятий.

Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документом в целях эффективной реализации мер в рамках председательства Туркменистана в МФСА создана рабочая комиссия и утвержден ее состав.

Постановление главы государства также предписывает Министерству сельского и водного хозяйства Туркменистана совместно с МИД страны в течение двух недель разработать и представить в правительство проект концепции по председательству Туркменистана в МФСА, а также предложения по назначению туркменских представителей в учреждениях Международного фонда спасения Арала.

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