Туркменистан готовится к председательству на конференции по Энергетической хартии

Туркменистан готовится к председательству в 2017 году на конференции по Энергетической хартии. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документом создан оргкомитет по организованному проведению в Туркменистане и за рубежом международных мероприятий, связанных с председательством Туркменистана на конференции по Энергетической хартии.

Постановление главы государства предписывает МИД Туркменистана разработать совместно с Энергетической хартией концепцию туркменского председательства в 2017 году на конференции по Энергетической хартии, повестку дня, а также программу международных мероприятий, которые будут проведены в Туркменистане и за рубежом.

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