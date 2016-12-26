В МИД Туркменистана обсудили информационную стратегию Азиады-2017

Вопросы информационной кампании, посвященной V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоятся в Ашхабаде в 2017 году, стали темой обсуждения на специальной встрече в МИД Туркменистана.

Во встрече приняли участие туркменские дипломаты, работающие за рубежом, руководители и представители Исполнительного комитета по подготовке к Азиаде-2017, Государственного комитета Туркменистана по спорту и Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

Как отмечалось, предстоящая Азиада является прекрасной возможностью для Туркменистана через спорт открыть себя миру, и потому уже сейчас необходимо регулярное распространение развернутой информации о ведущейся организационной подготовке к этим международным соревнованиям.

На встрече было отмечено, что параллельно со строительством новых строительных объектов осуществляются работы по подготовке и обучению необходимых кадров и волонтеров, привлечению зарубежных тренеров для повышения мастерства туркменских спортсменов, а также по организации эффективной рекламы игр как в Туркменистане, так и за рубежом.

V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам соберут в туркменской столице делегации 45 национальных олимпийских комитетов стран Азии и 17 НОК стран Океании. Как ожидается, больше 5 тысяч спортсменов из 62 государств мира будут соревноваться в 21 виде спорта.

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