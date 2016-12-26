На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 63 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана зарегистрировано за неделю 63 сделки на 31 миллион 625 тысяч долларов США.

Предприниматели из Великобритании, Афганистана, Белиза, Грузии и Казахстана закупили автобензин и гидроочищенное дизельное топливо, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также прямогонный бензин, выработанный на Сейдинском НПЗ.

Также предприниматели из России, ОАЭ, Швейцарии, Турции, Сингапура, Афганистана, Белиза, Сербии, Армении, Грузии, Казахстана и Киргизии приобрели пряжу хлопчатобумажную, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, ткань в ассортименте, ткань-фланель, продовольственную пшеницу, цемент, экстракт солодкового корня, швейную вату, хлопок-волокно и регенерированное волокно.

За манатные средства коммерсанты из РФ, Великобритании, ОАЭ и Нидерландов приобрели шерсть, пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 4 миллионов 223 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили грузовой транспорт, серу техническую, продовольственную пшеницу на сумму свыше 2 миллионов 492 тысячи манатов.

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