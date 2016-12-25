ЦИК Туркменистана зарегистрировал кандидатов в президенты

Центризбирком Туркменистана зарегистрировал кандидатов на пост президента, выдвинутых Партией промышленников и предпринимателей, Аграрной партией и инициативной группой граждан. Выборы главы Туркменистана состоятся 12 февраля 2017 года.

Среди зарегистрированных – заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов от инициативной группы граждан, председатель правления акционерного коммерческого банка «Рысгал» Бекмырат Аталыев от Партии промышленников и предпринимателей, а также председатель Марыйского областного комитета Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов. Всем кандидатам вручены соответствующие удостоверения.

За время, оставшееся до выборов, кандидатам на высший государственный пост предстоят встречи с избирателями и выступления в СМИ с тем, чтобы ознакомить граждан со своими предвыборными программами. На всех избирательных участках продолжается составление списков избирателей.

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