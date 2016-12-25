Центризбирком Туркменистана зарегистрировал Гурбангулы Бердымухамедова кандидатом в президенты

На заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане кандидатом на высший государственный пост в стране зарегистрирован действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Председатель Центризбиркома вручил Гурбангулы Бердымухамедову удостоверение кандидата в президенты Туркменистана.

Выступая перед собравшимися, глава государства сказал о важности постоянного совершенствования избирательной системы, в том числе за счет более активного освоения лучшего международного опыта. Глава государства выразил признательность всем членам Демократической партии, а также народу страны за выдвижение его кандидатом в президенты Туркменистана.

Кандидатура действующего главы Туркменистана на пост президента страны была единогласно выдвинута участниками конференции Демократической партии, состоявшейся 14 декабря сего года.

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