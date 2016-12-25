В Туркменистане создан Фонд по сохранению и благоустройству историко-культурных памятников Туркменистана. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает создать при Национальном управлении по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры Минкультуры Туркменистана Фонд по сохранению и благоустройству историко-культурных памятников страны. Также этим постановлением утверждено положение о фонде.

В документе отмечается, что Фонд по сохранению и благоустройству историко-культурных памятников Туркменистана создан в целях обеспечения сохранности и изучения памятников истории и культуры, расположенных на территории страны, а также выполнения требований закона Туркменистана «Об охране объектов национального историко-культурного наследия».

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