В Ашхабаде зажглись огни на главной ёлке Туркменистана

Огнями световых гирлянд озарилась главная ёлка Туркменистана, возвестив детворе и взрослым о скором приходе Нового года. Ёлка высотой около 40 метров традиционно установлена на площади перед культурно-развлекательным центром «Älem» («Вселенная») в Ашхабаде.

В церемонии зажжения приняли участие Аяз-баба (Дед Мороз) и Гарпамык (Снегурочка), а также популярные эстрадные исполнители, театральные коллективы, клоуны и жонглеры Туркменского государственного цирка, юные артисты из детских танцевальных ансамблей.

По желанию ребят и мановению волшебной палочки красочными огнями зажглась красавица-ёлка в Ашхабаде, а также все новогодние ёлки, установленные на главных площадях городов страны. Завершилось торжество большим концертом с участием детского хора, популярных эстрадных певцов, исполнивших веселые песни, посвященные встрече Нового года.

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