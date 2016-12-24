|24.12.16 08:22
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Назначены постоянные представители Туркменистана при международных организациях
Назначены полпреды Туркменистана при международных организациях – Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующие указы на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Так указом главы государства, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Итальянской Республике (город Рим) Бердымурат Реджепов назначен постоянным представителем Туркменистана при ФАО.
Другим президентским указом Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Королевстве Бельгия (город Брюссель) Ата Сердаров назначен постоянным представителем Туркменистана при ОЗХО.
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