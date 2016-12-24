Назначены постоянные представители Туркменистана при международных организациях Назначены полпреды Туркменистана при международных организациях – Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующие указы на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Так указом главы государства, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Итальянской Республике (город Рим) Бердымурат Реджепов назначен постоянным представителем Туркменистана при ФАО. Другим президентским указом Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Королевстве Бельгия (город Брюссель) Ата Сердаров назначен постоянным представителем Туркменистана при ОЗХО. © TURKMENISTAN.RU, 2016

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.10.2016 В ИНТЕРЕСАХ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА Пресс-служба МИД Туркменистана распространила официальный комментарий по поводу ратификации Туркменистаном международно-правовых документов.



