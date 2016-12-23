ОБСЕ провела в Ашхабаде семинар по защите энергетических объектов

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал для сотрудников правоохранительных и энергетических ведомств Туркменистана семинар по изучению передовой практики в области защиты объектов энергетической инфраструктуры.

На мероприятии был представлен обзор существующих рисков для объектов энергетической инфраструктуры и рассмотрены методы и способы оценки рисков. Участники семинара также обменялись мнениями о киберугрозах.

В пресс-релизе отмечается, что ОБСЕ призывает государства-участников укреплять сотрудничество в сфере защиты объектов энергетической инфраструктуры на национальном и международном уровнях.

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