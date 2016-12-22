В МИД Туркменистана обсудили создание учебно-методологического центра по вопросам Целей устойчивого развития

В МИД Туркменистана состоялась встреча с сотрудниками Постоянного представительства ООН в Туркменистане, а также главами представительств агентств и структурных подразделений ООН. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

На встрече были обсуждены планы создания учебно-методологического центра по вопросам Целей устойчивого развития (ЦУР). Идея создания такого центра была озвучена в ходе Глобальной конференции по устойчивому транспорту. Отмечая необходимость наращивания потенциала ЦУР в стране, стороны обсудили различные видения и возможности по реализации данного проекта.

Выслушав предложения туркменской стороны, представители ООН в Туркменистане выразили готовность оказать содействие в реализации данного проекта.

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